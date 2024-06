Cyndi Lauper, non smettete di lottare per i diritti

"La prima volta che te l'ho chiesto, hai detto di no. Ti ricordi?". La regista Alison Ellwood, abbarbicata su un'alta sedia da set, sul palco del Chinese Theatre di Los Angeles, pone la domanda alla sua vicina, anch'ella in equilibrio precario davanti al tendone di velluto rosso del teatro più antico dell'Hollywood boulevard. È una donna minuta, con i capelli cotonati color platino e un tailleur giallo brillante: "Certo che ho detto no. Non sono mica morta!".

Esordisce così Cyndi Lauper, 71 anni tra due settimane, 40 passati a portare in giro per il mondo le sue canzoni iconoclaste e battagliere. Il 4 giugno ha presentato il documentario Lasciate cantare il canarino, in cui Ellwood ricostruisce la sua vita e la sua carriera, dopo che nel 2020 aveva firmato un bel docu in due parti su altre icone della musica e dell'attivismo americano e mondiale, Laurel Canyon: A Place in Time.

"Dopo aver visto quel film, non ho potuto resisterti e ho accettato la proposta - scherza Lauper -. Mi sono detta: 'è la persona giusta, di sicuro non fa una roba celebrativa come se fossi passata a miglior vita, una specie di Santa Cyndi'". Con lei come voce narrante, materiali d'archivio e altre interviste, prende vita un'ora e mezza di risate e lacrime per quella ragazza che voleva solo divertirsi e - di pari passo - ha fornito alle donne in tutto il mondo un allegro inno di libertà e sfrontatezza. E se la cantante di Time After Time o Girls Just Wanna Have Fun ha annunciato che il tour del prossimo autunno sarà l'ultimo, di certo non ha intenzione di abbandonare gli abiti dell'attivista per i diritti delle donne e della comunità LGBTQ+.

"Cosa si sente di dire in questo momento in cui nel nostro Paese sono messe in discussione molte delle conquiste che voi avete ottenuto?", le ha chiesto dalla platea Jamie Lockhart dell'associazione a favore del diritto all'aborto Planned Parenthood. Cyndi non si è tirata indietro: "Fight the good fight - ha detto -. Combattete, non smettete di lottare per la giusta causa. Non potete arrendervi. La cosa peggiore che puoi fare quando sai che qualcosa non va bene è stare zitto. Bisogna alzare la voce per ogni donna, per quel tuo amico o parente che è diverso dagli altri, per un paese che avrebbe dovuto basarsi sulla libertà di religione e sulla separazione tra Stato e Chiesa. Non smettete di difendere la costituzione che molti di questi personaggi, compresi i membri della Corte Suprema, hanno opportunamente dimenticato", ha continuato Lauper, che nel pomeriggio ha lasciato le sue impronte sul cemento davanti al teatro.

"Può candidarsi come presidente, per favore?", l'ha supplicata un uomo dal pubblico. "Sarebbe un disastro, ho la diplomazia di una pulce", ha risposto lei con una risata.





