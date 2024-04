Frana a Donnas, chiusa la strada statale 26

Una grossa frana è caduta nella notte nel territorio comunale di Donnas raggiungendo la strada statale 26, che è stata chiusa al traffico ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. La viabilità alternativa è lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, tra i caselli di Pont-Saint-Martin e Verrès.

"Il distacco è avvenuto ieri verso le 23,30 all'altezza del chilometro 53 della strada statale, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto", spiega all'ANSA il sindaco di Donnas, Amedeo Follioley. "I tecnici stanno facendo un sopralluogo ma il problema è che sta piovendo. L'indirizzo al momento è di tenere la strada chiusa, la situazione sarà continuamente valutata".

Il crollo è avvenuto nei pressi dell'arco e della strada romana. "Nel tratto dove si è verificata la caduta massi avevamo già fatto un'ordinanza di chiusura. Saremmo dovuti intervenire la prossima settimana con dei lavori di somma urgenza per mettere in sicurezza la parete, ma il distacco è avvenuto prima", spiega il primo cittadino.

"Inizialmente - aggiunge Follioley - il volume da mettere in sicurezza era di circa 50 metri cubi, non abbiamo ancora fatto i calcoli ma, dopo il crollo, il materiale coinvolto è apparentemente il doppio. Si è staccata tutta la placca, ma ci sono ancora delle pietre pericolanti da disgaggiare. Al momento non si può salire in parete perché piove forte ed è pericoloso per gli addetti".

Per la vallata centrale, che comprende il territorio di Donnas, il Centro funzionale regionale ieri ha emesso un bollettino di allerta gialla legato a possibili "fenomeni di frane superficiali e cadute massi per saturazione dei suoli" a causa delle precipitazioni che si stanno verificando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA