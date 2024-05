Valentino compie 92 anni, auguri social da Michele a Christensen

(di Patrizia Vacalebri) Il mondo della moda e non solo augura buon compleanno sui social al suo Ultimo Imperatore: Valentino Garavani, protagonista dell'haute couture internazionale, che oggi compie 92 anni. Sulla pagina Instagram del maestro, sotto un celebre ritratto di Valentino firmato da Richard Avedon, il messaggio: "Auguro all'iconico designer Mr. Valentino una meravigliosa festa di compleanno piena di grande stima. Un altro anno, un altro punto di riferimento da apprezzare! Grazie al famoso ritratto scattato da @avedon.richard, Sig. Valentino le auguro una giornata favolosa!".

Poi Alessandro Michele, neo-direttore creativo della maison che porta ancora il nome del fondatore, subentrato a Pierpaolo Piccioli, che ha lavorato per 25 anni nell'atelier, dirigendolo dal 2008 al 2024: un cuoricino senza altre frasi di circostanza.

Spiccano anche i messaggi delle supermodelle-amiche dello stilista. Da Helena Christensen, "Buon compleanno leggenda del talento", ai cuoricini affettuosi delle iconiche top model Marpessa e Claudia Schiffer. La maison Valentino fa i suoi auguri al fondatore su tutti i social. Su X, dopo aver ricordato che lo stilista e Giancarlo Giammetti, suo socio e compagno di una vita, hanno creato la casa di moda nel 1960, ecco gli auguri: "Buon compleanno, signor Valentino Garavani. Oggi celebriamo l'uomo le cui squisite creazioni e il suo impegno per l'eccellenza continuano ad affascinarci. Da parte di tutta la Valentino porgiamo i nostri più cordiali auguri". Il mondo glamour di Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nato a Voghera l'11 maggio 1932, ruota attorno a Roma, dove lo stilista apre il suo storico atelier, in piazza Mignanelli, appena dietro piazza di Spagna, e dove decide di fermarsi, pur scegliendo di sfilare a Parigi. E nella Città Eterna Valentino ha deciso di trascorrere questi ultimi anni, nella sua villa sull'Appia Antica, circondato dai suoi affetti, Giancarlo Giammetti per primo, e dagli amici più cari. Anche la maison resta nella iconica piazza Mignanelli dove l'atelier è stato il più frequentato dalle lady del jet set internazionale.

Un punto fermo almeno quello, rispetto ai passaggi di proprietà del marchio, venduto nel 1998 alla casa tedesca Hdp, rilevato nel 2002 dal Gruppo Marzotto, passato al fondo Permira e infine, nel 2007, alla moglie dell'emiro del Qatar, la potente sceicca Sheikha Mozah. Dal luglio 2023 il 30% della proprietà del marchio è andato al Gruppo Kering, proprietario anche di Gucci, con l'opzione di arrivare al 100% dell'acquisizione entro il 2028.



