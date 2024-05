Eurovision, Angelina Mango improvvisa Imagine di John Lennon IL VIDEO

L'artista Angelina Mango ha stupito i cronisti in sala stampa alla Malmo Arena per Eurovision Song con un'improvvisata di Imagine di John Lennon. "Ciao a tutti, sono qua perché vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole" ha dichiarato l'artista visibilmente molto emozionata parlando ai cronisti internazionali in inglese.

"Quando sono arrivata qui ho visto artisti proprio come me che vivono per la loro musica e parlano tramite la loro musica. Ieri notte mi sono esibita su quel bellissimo palco dell'Eurovision con il mio cuore pieno d'amore. Sono andata a letto così fiera di me stessa e di noi tutti. Ora voglio lasciar parlare la musica", ha detto. Ha poi iniziato a cantare Imagine accompagnata da una chitarra, un inno alla pace in tutto il mondo.



