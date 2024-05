Fotografata la nascita di una stella simile al Sole

Il telescopio spaziale Hubble immortala gli straordinari momenti della nascita di una stella simile al Sole: è la T Tauri, distante 550 anni luce. E' stata fotografata con le sue due compagne e tutte e tre sono quasi avvolte dal ramo di una nebulosa, della quale illuminano in parte i materiali. E' un'immagine suggestiva perchè èermette di fare un salto nel tempo indietro di 4,6 miliardi di anni fa, quando il nostro Sole stava iniziando ad accendersi.

Nonostante l’età e i suoi sempre più gravi acciacchi, il telescopio spaziale di Nasa e Agenzia Spaziale Europa continua a regalare splendide immagini dell’universo, come il sistema triplo delle HP Tau: un gruppo di tre giovani stelle di cui una sola è osservabile nello spettro della luce visibile. Sono infatti talmente giovani da non essersi ancora completamente accese.

Osservata per la prima volta nel 1852 nella costellazione del Toro, la T Tauri è la prima stella del suo genere ad essere stata osservata e per questo dà il nome a un’intera famiglia di astri, le stelle intermittenti di dimensione simile al Sole. Queste stelle non sono ancora entrate nella cosiddetta sequenza principale, ossia il lungo periodo di attività ‘normale’ come quello in cui si trova attualmente il nostro Sole.

Si stima infatti che T Tauri abbia un’età compresa tra 1 e 10 milioni di anni e la sua natura ancora caotica è la responsabile delle grandi fluttuazioni di luminosità di questa giovanissima stella. Variazioni che non rendono ancora possibile la sua piena accensione, ossia l’innesco a pieno regime delle reazioni di fusione nucleare nel nucleo.

