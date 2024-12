"Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare".

Video Vasco Rossi contro Salvini: 'Arrestati se fumate una canna'

Lo dice, in un reel pubblicato sui social, il cantante Vasco Rossi, commentando le regole del nuovo codice della strada.

"Da oggi - scrive Vasco - anche se siete alla guida lucidi... lucidi sì o lucidi no. Arresto e sospensione della patente per tre anni. Per il vostro bene. Fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Invece di guidare - il commento finale - si potrebbe prendere i treni...".



Video Codice della strada, scattano le nuove norme

