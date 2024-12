Il cuore delle donne è più sano con un breve ma intenso esercizio fisico

Basterebbero meno di 4 minuti di movimento fisico intenso e quotidiano per prevenire una serie di disturbi cardiovascolari nelle donne, anche quelle generalmente sedentarie. Secondo uno studio basato sull' analisi dei dati di 22.000 persone tra i 40-69 anni, contenuti della Biobank britannica, con 3,5 minuti di attivita' fisica vigorosa, anche se ripartita durante il giorno, i pericoli di sviluppare malattie cardiovascolari scenderebbero del 45% in queste donne. Il rischio di infarto addirittura del 50%.

Gli esercizi capaci di apportare benefici cosi' importanti includono semplici attivita', come il salire le scale velocemente per un qualsiasi motivo, sollevare buste della spesa o altri oggetti pesanti e trasportarli anche per una piccola distanza come dai negozi all'auto, correre. I volontari - tutti auto-dichiaratisi sedentari e senza disturbi di cuore all' inizio dello studio - hanno indossato un 'braccialetto' che registrava i loro movimenti per una settimana alla volta nel 2013 o nel 2015. La loro salute e' stata seguita sino al 2022.

Alla scadenza del monitoraggio, i dati emersi hanno mostrato, nelle donne che attuavano questi brevissimi esercizi fisici quotidianamente, un rischio cardiaco globalmente inferiore del 45%. Per gli uomini, anch'essi sedentari, attivita' energiche ma molto brevi, hanno avuto effetti decisamente minori: il rischio di disturbi cardiaci e' risultato il 16% inferiore in chi di loro svolgeva circa 5,5 minuti al giorno di movimento intenso.



