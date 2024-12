Natale 2024, la guida definitiva ai regali

Quali le tendenze del momento in tema regali? Dalle novità ai prodotti in cima alle vendite online del momento, dalle idee più originali, divertenti e quelle ad effetto wow, ecco la guida ANSA LIFESTYLE ai regali di Natale 2024.



Per cooking and food lovers:

Per gli chef e gli appassionati del food and beverage le occasioni per regali utili, eleganti e originali sono tante, per tutte le tasche e molte in offerta anche sui siti di shopping online.

Si segnala il cofanetto regalo ‘Set Master’ del brand statunitense Microplane contenente due grattugie in acciaio inox per tagliare e grattugiare facilmente qualsiasi alimento (72 euro su Amazon). Dotate di manico in legno di noce e lame perfettamente affilate e garantite perché prodotte con una tecnologia di fotoincisione brevettata (la marca è rinomata nel mondo per lame di prima qualità che non strappano e non sfibrano gli alimenti ma che tagliano di netto).

Dono a tema natalizio anche per la box di Natale di Casa Marrazzo, storica azienda campana specializzata nella produzione di conserve vegetali e nella trasformazione artigianale dei pomodori del Piennolo del Vesuvio DOP. La box, in edizione limitata, è frutto della collaborazione con Ferrigno 1836, storica bottega di San Gregorio Armeno e contiene, insieme alle famose conserve, due statuette in terracotta a tema presepiale, modellate e dipinte a mano (130 euro, casamarrazzo.com).



Dal supporto per cucinare il pollo alla brace al cestello per cuocere anche le verdure sul fuoco, le idee per regali a misura di amanti del barbeque in ogni stagione non mancano nella nuova sezione natalizia del sito Weber.com proposte e idee regalo per tutti i gusti (dai barbecue ai carrelli, dagli utensili ai bricchetti per la carbonella e così via, proposte per tutte le tasche).



Solo un pensiero ‘alimentare’ può bastare? Per le feste le idee saporite e sempre gradite non mancano. Nel campo del beverage ci sono cesti e confezioni natalizie originali in tutti i formati e per tutte le tasche. Come i nuovi ‘gift pack’ ideati per il marchio Fernet Branca dal visual artist di fama internazionale Luca Font (limited edition, prezzo a partire da 15,90 euro). Una gift box in edizione limitata anche per Prugne della California: contiene le creazioni del maître chocolatier Stefano Collomb, con prugne, tartufi al cioccolato, pasta di mandorle e un tocco di arancia. Per chi ama i sapori più decisi anche la versione con il Rom Arrangé, a base di prugne della California, rum scuro, zucchero di canna e spezie. Si possono comprare nella pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d’Aosta, oppure ordinare sul sito Chocolat-collomb.it ( €18,50).



Per le festività natalizie, Armani/Dolci by Guido Gobino propone i dolci da forno tipici della tradizione, il suo raffinato cioccolato. Dal classico panettone milanese alle varianti di farcitura oppure ricoperto di cioccolato) con un packaging che si ispira alla collezione Giorgio Armani Privé di stagione delle scatole regalo e delle box di latta di praline e tavolette di cioccolato (su Armanidolci.com e nei punti vendita Armani/Dolci di Milano, Monaco, Parigi, Dubai, New York, Tokyo e, solo per Milano, su Cosaporto.it).



Accessori moda cool, indispensabili e divertenti

In aria di Natale la ricerca di anelli, collane, bracciali e orecchini è aumentata del 130 %, attestano i dati sui trend di Amazon. Che siano gioielli o bigiotteria i ‘preziosi’ rappresentano sempre un simbolo di amore, gratitudine e gioia, in particolare durante le festività.

Novità Disney per Pandora per queste feste: il ciondolo in aregnto ‘Minnie Mouse’ scintillante, decorato da tre pietre di zirconia e fiocco rosso in smalto rosso glitterato agli orecchini a cerchio a forma di Mickey Mouse e i pendenti ‘Cip e Ciop’ e Pallina di Natale con gli scioattolini aggrappati alla pallina colorata (da 59 a 79€). Dello stesso brand la nuova collezione Wrap Youself in a Bow’: anelli, collane e orecchini caratterizzati da un fiocco scintillante ideati per le feste imminenti (da 79 euro in poi).

Cappelli e berretti sono invece tra i capi più acquistati online: dalle coppole a quelli con visiera, ai berretti ai modelli più classici con falda si può dare una occhiata alle novità dal look vintage ispirati al punk degli anni 90 e agli skaters del marchio londinese Brixton (da 25 euro in su sui canali di shopping online). Sono fatti su misura (dall’ordine ci vogliono 71 ore per la realizzazione) invece i cappelli dalla manifattura artigianale del brand italiano Superduper per il massimo della sostenibilità tanto da riportare l’etichetta “earthpieceTM”: si trovano presso la factory ‘Manifattura Tabacchi’, uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Italia che sta ultimando il recupero della storica fabbrica di sigari di Firenze, oppure online. Nella Manifattura Tabacchi si trovano anche i cappelli eco del brand Puebco, brand fondato dal designer giapponese Hirotaka Tanaka: borse, accessori e capi di moda sono creati con materiali di recupero e tessuti riciclati, come tele di paracaduti usati, residui di borse, contenitori dell’olio di scarto delle cucine e così via.

In aria di ‘settimana bianca’ il pacchetto sotto l’albero può essere composto da giacconi termici, maglie e accessori tecnici per la montagna. Tra i brand più noti agli sciatori Parajumpers, marchio di origine italiana ispirato ai veri parajumpers (arrampicatori) di Anchorage, in Alaska. La ‘gift guide’ dalla nuova collezione da donna include cuffie per le orecchie, pantaloni, maglie caldissime con la zip e giacche tecniche di colore rosso realizzate con materiali innovativi, extra imbottiture in piuma traspirante (da 370 euro, parajumpers.it).

Nei trend del mese delle vetrine dedicate al Natale spiccano anche le borse ‘tecniche’ multifunzionali per contenere non solo gli effetti personali ma tablet, telefoni e devices di ogni genere. Tra le novità gli zaini water-resistant, le borse a guscio per laptop e le trendissime shoppers in canvas e nylon riciclato del brand Tucano (tucano.com, prezzi variabili), leader nella produzione di borse e custodie eleganti e pratiche per il lavoro nato negli anni ‘80 con il boom del mercato informatico. Del brand infatti le prime borse per trasportare i primi computer (incluso il leggendario Apple Macintosh Plus ideato da Steve Jobs e presentato al pubblico nel 1986). Anche il brand svedese Thule propone una selezione di borse di design ad alta funzionalità, regali ideali per chi si sposta e per chi ama viaggiare in libertà. Dalle borse a tracolla con moltissimi scomparti ai borsoni realizzati in materiale resistente alle condizioni atmosferiche più difficili, dagli zaini con sistema di idratazione incluso (ReTrakt, brevettato) ai trolley ultra resistenti e fino agli ibridi ‘cubi’ che ottimizzano lo spazio e mantenere gli oggetti in ordine (Thule.com, da 46 euro in su). L’offerta natalizia prosegue con gli zaini porta computer della collezione Summit del brand Puro con impermeabile, fascia trolley, schienale traspirante e tasche dedicate (prezzo 99,95, puro.it).

Immancabili i calzini a tema natalizio. Tra questi i rinomati Happy Socks svedesi (al costo di circa 10 euro). Il marchio, che vanta collaborazioni di rilievo tra cui Rebel Walls , Elton John , The Beatles e The Rolling Stones, è amatissimo dai teenagers così come dagli adulti di tutta Europa che sfoggiano i ‘calzini felici’ in mille occasioni. Anche i calzini del marchio californiano Stance che celebra la creatività e l'espressione artistica garantiscono un effetto wow a prezzi ragionevoli (circa 20 euro il paio). Da Kasanova sono nella versione antiscivolo ‘Babbo Natale’ da donna (12,90 € kasanova.com) e, in tema Natale, anche i maglioni tradizionali con la renna stampata con le corna addobbate (19,90 €, kasanova.com).

Idee dagli store Uniqlo: dai rinomati maglioni in cachemire a prezzi abbordabili e di buona qualità a guanti, cappelli, sciarpe, marsupi, calzini e pigiami anche con stampe natalizie originali. La catena di store giapponese ha creato anche una sezione ‘holiday and gift’ – regali che scaldano il cuore - (uniqlo.com).

Sarà un ‘bianco Natale’ con doni caldissimi, confortevoli e candidi: maglie girocollo, bomber, gilet, polo, mantelle, maxi-cardigan, capospalla, cappotti in lana, in ‘double’ cashmere e alpaca per lei e per lui dei toni del bianco contraddistinguono la nuova collezione autunno-inverno ‘Framing’ del raffinato brand italiano del cachemire di lusso Malo Cashmere.



Tra i regali fashion per le basse temperature invernali gli outfit più cool per lei, come la collezione di Flower Mountain per Barbour: il classico giaccone rivisitato e le sneakers multicolori. Oppure i maglioni di montagna, caldissimi e colorati, come quelli Altea, marchio di lifestyle per uomo e donna.

Originali e di sicuro calde le sciarpe in piuma, leggerissime ma molto calde, oppure i piumini ‘topper’ da posizionare sotto i lenzuoli per scaldare i letti e favorire la traspirazione messi a punto da Cinelli Piume e Piumini (sciarpe da 30 euro, piumini topper da 190 euro, cinellipiumini.com). E’ nuovo il soffice e caldissimo plaid in alpaca con trama bouclè e frange del marchio italiano Dafilo (sezione ‘idee regalo’ nel sito dafilo.com a 225 €)

Regali techno per la vita di tutti i giorni

Tra i regali tecnologici utili per la vita quotidiana di tendenza i dispositivi hitech di video control. Nella sezione Amazon Device e Ring, il Ring Indoor Camera (59,99€): dispositivo intelligente che monitora la casa in nostra assenza. Dotato di un video HD si può guardare cosa succede, controllare gli animali domestici o parlare con le persone inquadrate dalla videocamera attraverso una comunicazione in via bidirezionale. Se il sistema rileva un movimento, manda una notifica sul tuo smartphone. Segue il Ring Battery Video Doorbell Pro (229,99€) videocitofono smart, alimentato a batteria e ‘più avanzato di sempre’, secondo il produttore. Permette un visuale a figura intera, la rilevazione di movimento 3D e perfino il rilevamento dei pacchi. Permette di sapere quando arrivano dei visitatori, ricevere notifiche in tempo reale sulla consegna di pacchi, direttamente sullo smartphone e il controllo della casa ovunque ci si trovi. I dispositivi si possono collegare con l’integrazione Alexa compatibili per ascoltare e parlare con chi si trova all’ingresso.

Tra i regali innovativi non possono mancare i nuovi dispositivi che sfruttano l'intelligenza artificiale, usata ora anche per migliorare il benessere, le pulizie domestiche, la produttività e il comfort quotidiano. Tra le novità i nuovi ‘anelli intelligenti’ da infilare semplicemente ad un dito, come Amazfit Helio Ring (da associare all’Amazfit Balance), in lega di titanio in grado di monitorare la salute, la frequenza cardiaca, il sonno e lo stress (da 169,90€, it.amazfit.com.

Nuove anche le cuffie-auricolari ibride del marchio Teufel. Progettate per chi fa sport, si chiamano Airy Open TWS, non si inseriscono nel padiglione auricolare come gli altri auricolari né ingombrano coprendo interamente l’orecchio come le classiche cuffie. Molto comode durante gli allenamenti, si posizionano davanti all'orecchio tramite un gancio garantendo un audio di alta qualità. Con un'autonomia di circa sei ore con una singola carica, sono progettate per resistere a sudore e pioggia (costo 119,99 nel webshop Teufel).

Puntano a cancellare interamente il rumore esterno gli auricolari ‘in ear’ Real BLlue Tws 3 di Teufel, con un tempo di riproduzione totale con custodia di oltre 37 ore (149,99 euro). Anche gli auricolari Tws Mood, con display touch Lcd e modalità gaming, offrono audio di alta qualità. La custodia garantisce fino a 5 ore di autonomia (sbsmobile.com, 79.95 €).

Nuovi e davvero fashion i primi auricolari a forma di orecchino, i HA-NP1T del brand JVC wireless open-ear. Ispirati al design “earcuff” e caratterizzati da una leggerezza eccezionale, questi auricolari clip-on, con design ergonomico, confortevoli, si adattano alla forma dell’orecchio. In cinque colorazioni in vendita da dicembre sullo store online JVC, su Amazon e presso i principali rivenditori (€129,99).

Sono cuffie di lusso, invece, quelle griffate dall’ingegner Dyson: sono le nuove Dyson OnTrac™ con tecnologia di cancellazione del rumore avanzata, bassi profondi e alti brillanti con la durata della batteria fino a 55 ore. Personalizzabili con oltre 2.000 combinazioni di padiglioni e cuscinetti, batteria posizionata strategicamente per garantire un bilanciamento perfetto del peso, sono disponibili in quattro colori e possono essere gestite tramite l’app MyDyson (499 euro, dyson.it/cuffie).

Supera il concetto dell’ascolto con altoparlanti o i nuovi soundbar ed è l’evoluzione della musica avvolgente in cuffia il nuovo Bravia Theatre U di Sony: è uno speaker wireless indossabile e rivoluzionario che offre un'esperienza audio immersiva, avvolgendo l'ascoltatore in un suono tridimensionale. Si indossa intorno al collo, offre un audio surround senza necessità di cuffie o dispositivi aggiuntivi (280 euro, su Amazon).

Gli amanti del gaming gradiranno i nuovi monitor di ultima generazione Oled Agon Aoc che ha appena presentato un'ampia gamma di schermi, per ogni esigenza (per gli atleti di esports a livello agonistico, per gli Ultrawide addicted, per i content creator, per il divertimento e per il lavoro creativo professionale (in vendita su aoc.com/it, non mancano le offerte). Idem la sedia gaming di Trust, GXT 703 Riye, dal design futuristico e accattivante, creata per garantire (149,99 euro).

Tra le nuove televisioni, la smart tv Aixi, nata da un’idea del produttore cinematografico Andrea Iervolino, include nel prezzo una library con un’offerta ricca fino a oltre 6000 titoli tra film, serie tv e documentari di ogni genere, senza interruzioni pubblicitarie. Aggiornandosi continuamente, si tratta della terza piattaforma al mondo per numero di contenuti, posizionandosi subito dietro ai più grandi player. Disponibile in diversi formati (da 130 euro in su).

Per chi sogna uno smartphone ma non vuole contribuire allo spreco o vuole risparmiare si segnala CertiDeal, sito specializzato nella vendita di device tech usati e rimessi a nuovo, inclusa una ampia selezione di iPhone ricondizionati e con garanzia, di diversi colori, modelli e prezzi.

Anche le basi per l’autoricarica dello smartphone sono regali graditi oltre che spesso indispensabili. La basetta di Ricarica Wireless Qi2 ricarica rapidamente fino a 15W (completa un iPhone in 50 minuti). Costa 49,95 euro, sbsmobile.com. Anche la Frezee Mag Power Bank - Power bank da 10.000 mAh con ventola di raffreddamento e ricarica wireless a 15W assicura ricariche rapide. Il display integrato consente di monitorare il livello di carica in tempo reale (89,95 euro, sbsmobile.com).

Infine, sul fronte degli e-book, Amazon suggerisce il nuovo Kindle Colorsoft (299,99€) perché è il primo Kindle a colori di sempre, con colori nitidi e simili a quelli su carta. Lettura facilitata anche mentre si è all’aperto e perfino sulle vette innevate colpite da una luce cangiante.

Beauty

Fragranze:

I profumi sono tra i regali più scelti per il partner e la famiglia in occasione delle ricorrenze. Oltre a quelli griffati ci sono le fragranze di nicchia, messe a punto dai nasi delle case essenziere specializzate. E’ del brand Essenzialmente Laura il kit ‘Le 8 meraviglie’, da comporre da sé con otto fragranze diverse scelte nell’intera collezione (55 fragranze suddivise in sette famiglie) in una confezione elegante con la stampa delle Maddalene dipinte dai grandi maestri dell'arte (i profumi sono da 7 ml ognuno, la combinazione si può comporre su essenzialmentelaura.it e costa 85 euro).

Di super nicchia la fragranza Clive Christian Timeless Perfume, reinterpretazione dell’acqua di colonia vittoriana dalle note legnose e agrumate, a base di circa 200 ingredienti, e in edizione limitata (50 ml , 450,00 €). Adatto al periodo anche il diffusore di fragranze ‘Note di Natale’ (33 euro per la versione da 100 ml, 115 euro per il contenitore da un litro) e i nuovi cofanetti regalo contenenti eau de parfum o de Toilette insieme a gel doccia, emulsioni o candele profumate del brand ‘local’ Acqua dell’Elba (prezzi variabili) noto per le nuances fresche e autentici del Mediterraneo.

E’ originale il gioco nuovo profumato ideato dal brand americano di profumeria artistica D.D.&Durga. Si chiama Murder Mystery e si gioca attraverso l’olfatto con un set composto da 6 fragranze da 10ml che possono essere combinate e sovrapposte creando storie olfattive misteriose, da scoprire, in stile Cluedo (250 euro dsanddurga.com).

Tra le fragranze maschili i nuovi profumi che portano la firma del calciatore tra i più amati al mondo, David Beckham, con la linea ‘Instinct David Beckham Fragrances’ che comprende quattro eau de parfum: Instinct, Follow Your Instinct, True Instinct e Bold Instinct. Fragranze persistenti per uomini di carattere, energici, avventurosi e che ascoltano il proprio istinto.

Per chi sogna di affinare il proprio naso e conoscere tutto sull’arte della profumeria può essere una buona idea scegliere un libro ‘tecnico’ come La Grammatica Dei Profumi di Giorgia Martone, un viaggio lungo la strada delle essenze (22.90 Euro, su labsolueperfume.com anche le fragranze di nicchia ed i profumi per la casa di LabSolue Perfume Laboratory).

Makeup:

La makup artist tra le più rinomate al mondo, Charlotte Tilbury, firma una serie di regali beauty per il Natale 2024, una collezione di make-up, skincare e fragranze (da selezionare in una vasta offerta su charlottetilbury.com) con packaging spettacolari e ad effetto wow. Sono inclusi i prodotti in edizione limitata come la nuova ‘Pillow Talk Beautyverse Love Palette’ e la borsa più desiderata della stagione: la L.o.v.e. Bag., trousse a cuore con catenella che si indossa come una pochette da sera contenente il kit trucco per le feste ‘Hypnotising Eyes Kit’ (65 euro).

Per le party-addicted si segnala che richiama il bondage la nuova campagna del rossetto liquido vinilico (in dieci colori) d, beauty brand Italiano con una selezione di prodotti per il trucco per ricreare il perfetto X-MAS beauty look (su astramakeup.com).

Graditissimi dalle ragazze e dalle signore i prodotti da trucco del brand italiano Kiko Milano i cui store registrano un affollamento costante. La nuova collezione speciale di maquillage per le feste ‘Holidays Wonderlight’ con packaging lussuoso si può scegliere anche sul sito kikocosmetics.com, inclusi i gift set con molti abbinamenti da mixare (prezzi variabili).



Skincare:

Vanno di moda gli shot-beauty, sieri concentrati da usare alla bisogna per notare effetti immediati. Tra le novità che possono piacere a chi vuole cancellare la stanchezza e le rughe superficiali dal viso, anche in previsione delle serate di festa, le nuove fiale ‘Longevity Ampoules di ‘The Longevity Suite’, network europeo di ricercatori. Le ampolle sono formulate con un concentrato di acido Ialuronico a basso peso molecolare, coenzima Q10 e vitamina E (thelongevitysuite.com, il cofanetto da 30 fiale costa 110 euro).

Skincare a misura di festività per il marchio Noble Panacea che propone il pluripremiato Red Absolute Nourishing Lift Oil (367 €), in una nuova edizione rossa natalizia, olio di trattamento con acido ialuronico che illumina la pelle da sfoggiare nelle serate e nei party.



Sotto l’albero si può optare per doni beauty ‘solidi’ che rispettano l’ambiente come Ethical Grace, realtà piemontese specializzata in cosmesi naturale e bio e cosmetici ‘solidi’ davvero originali, come lo shampoo solido 2 in 1 (che comprende anche il balsamo), i sieri scrub solidi composti come un puzzle o le maschere solide in stick, ‘Le matite’ che sembrano gessetti per lavagne. Si tratta di prodotti molto pratici da usare fuori casa, in viaggio o in palestra. In edizione limitata anche il kit cosmetici solidi del marchio francese Yves Rocher con detergente viso, shampoo ed efoliante in panetti (€12,95 euro).



Alle makeup addicted piacerà molto il ‘kit lava pennelli automatico’ di StylPro (28 euro). Il sistema lava e asciuga le setole ed è adatto a qualunque forma e misura di pennello da trucco.

Ispirato alle tonalità oro opaco e alla pelle liscia invernale, questo rasoio in edizione limitata è il regalo perfetto per te o per chiunque voglia arricchire la propria routine di cura personale in questo periodo festivo. Progettato per aggiungere un tocco di lusso a qualsiasi bagno, questo rasoio scintillante può essere acquistato come The Razor Starter Kit per il corpo o insieme al gel depilatorio best-seller di Estrid e alla custodia da viaggio, come parte di The Complete Shave Set.



Rasature e depilazione per tutti: tra i regali beauty in chiave ‘vegana’ piacerà il nuovo ‘Razor Starter Kit’ (12,95 euro) del marchio Estrid (in abbonamento). E’ un rasoio unisex ideale per le prime rasature con manico in acciaio scintillante (caratteristico del brand), supporto da parete antiscivolo e due ricariche a cinque lame con strisce idratanti vegane, ideali per una rasatura delicata sulla pelle sensibile. Il rasoio si può abbinare al gel depilatorio (best seller di Estrid) e alla custodia da viaggio completando così ‘The Complete Shave Set’. Il brand propone abbonamenti a rasoi per viso e corpo vegani che hanno grande successo contando milioni di clienti nel mondo.



Messo a punto per i ragazzi alle prese con le prime rasature è invece il rasoio ‘a penna’ e con lame con punte arrotondate Philips OneBlade First Shave. Delicato sulla pelle, previene le irritazioni e può essere utilizzato su pelle asciutta o bagnata e con o senza gel/schiuma da barba e anche sotto la doccia (32,99 euro).



In tema beauty si segnala anche il trend persistente negli anni delle candele profumate che, sciogliendosi, diventano oli caldi da massaggio, come la nuova Rituality N°1 del brand Therine Skincare Cosmetics con formula priva di cere, a base di oli di argan e di oliva rilassanti ed emollienti.



Gift beauty box già impacchettate e complete di tutto:

Aiutano chi è a corto di idee le confezioni beauty natalizie già pronte, fiocco incluso. Contengono i must have, i prodotti più rinomati o le novità, sempre eleganti e natalizie quanto basta per garantire l’effetto wow, sono dedicate al viso, al corpo e perfino denti, per lei e per lui.



Di successo le nuova gift boxes dei brand più rinomati, confezioni eleganti contenenti i prodotti beauty e i profumi di punta più venduti, tra i quali i Gift Set di Abercrombie & Fitch, Gift Set ‘Guess Iconic’ (con versione maschile ‘Guess uomo 1981’) , Montblanc legend Blu e Ferragamo Signorina e Ferragamo Intense Leather Pour Homme.

Puntano invece al maquillage scintillante per le feste invernali le nuove beauty pack della Collezione Natale 2024 di L’Oréal Paris. Nove tipologie di pochette contenenti i best seller (loreal-paris.it, da 10,90 euro). Nuove anche le Christmas Box di Lavikalab, il brand skincare dell’attrice Miriam Leone ispirato alla Sicilia. Scrigni chic, composti da 5 prodotti delle linee skincare e body care, in edizione limitata (158 euro, su lavikalab.com).



Cofanetti pronti per la beauty routine in confezione natalizia anche per la maison Laboratoires Filorga Paris, rinomata per le formule ispirate alle tecniche di medicina estetica. Diverse le ‘Xmas beauty coffret’ dedicate al ringiovanimento del viso con prodotti che contengono un complesso con oro rosa (New Cellular Encapsulated Factors, brevetto del brand), acido Ialuronico, vitamine, co-enzimi, minerali e antiossidanti (da 50 euro, it.filorga.com).



Beauty box natalizie già pronte anche per il brand Dr Juri Cosmetics. Le formule skincare sono messe a punto da Juri Tassinari, rinomato chirurgo plastico italiano. Le opzioni sono numerose (drjuricosmetics.it, da 70 euro, con offerte in corso).



Destinati agli uomini i set per le feste dedicati alla cura della barba e della pelle del brand Barberino’s , nuove catene di barbershop made in Italy aperte in diverse città italiane. Oltre ai prodotti per la barba e la cura della pelle, le confezioni possono contenere anche colonie e gift card per un taglio di capelli o trattamenti beauty da usare successivamente (nelle versioni Set Barba Natalizia a 60€ e Gift Box Natale Magico a partire da 100€, barberinosworld.com).



Sono invece dedicate all’igiene orale ‘di lusso’ le nuove Gift Box Oro 24K del nuovo marchio Aurezzi, fondato lo scorso anno dal dentista Noel Abdayem, noto a livello internazionale per la cura ‘sostenibile’ della salute orale. La scatola contiene uno spazzolino da denti placcato in oro, una pasta dentifricia infusa con oro 24K e arricchita da idrossiapatite, aromatizzata alla menta piperita e un collutorio gusto mentolo e particelle d'oro 24K. Lavare i denti diventa così un appuntamento elegante oltre che indispensabile (la gift box costa 139 euro).



Dedicate alle frequent flyers le nuove ‘Travel Kit Mini Size Box’ del marchio francese di dermocosmesi Lovren. Contengono un combinazione di prodotti per make-up e skincare in diverse combinazioni. (In farmacia e parafarmacia 6,99€)



Per stupire le patite della piega dei capelli (alle quali non si può regalare un banale phon) si segnala la nuova collezione di Natale di lusso ‘Ghd Iced Luxe del brand GHD, in edizione limitata. La pochette include l’ asciugacapelli professionale Helios e la piastra Styler Ghd Chronos per uno styling impeccabile anche nelle giornate più umide invernali ovunque ci si trovi (499 euro).



E’ adatto anche a chi si avvicina per la prima volta alla manicure lo ‘Starter Set’ del brand Neonail: contiene smalti semipermanenti in edizione limitata, decorazioni per unghie, creme per la cura delle mani e altri accessori (in 7 versioni, acquistabili su neonail.it).



Regali per chi non vuole cucinare o ama festeggiare ‘fuori’

Pranzi, cene e cenoni possono essere doni molto graditi da chi non vuole cucinare e per chi ama fare festa fuori casa. L’offerta di menù coniugati con le festività di ristoranti ed hotel di lusso aumenta di settimana in settimana e in ogni città della penisola. Scegliere un voucher regalo di questo tipo potrebbe essere l’idea giusta.

Sono due i menu degustazione esclusivi, uno pensato per la cena della vigilia e uno per il pranzo di Natale proposti presso il Ristorante Berton con la possibilità di scegliere tra un panettone o un pandoro artigianale. I menù sono creati dallo Chef Andrea Berton ( 1 stella Michelin) con la possibilità di acquistare un pacchetto degustazione per due persone spendibile entro 6 mesi dall’acquisto. Il regalo include anche un panettone o pandoro artigianale dello Chef (ristoranteberton.com, 410 euro).



Anche i rinomati Smartbox per le feste, adattissimi al last minute, non deludono: la nuova ‘Buon Natale Collection’ 2024 include tre cofanetti speciali. La scelta va dai soggiorni di charme e relax per nuove mete elle proposte gourmet e, per i più impavidi, un’ampia selezione di attività sportive, dalla Fuga al caldo di Marrakech alla notte in igloo con gli eschimesi (cofanetti Smartbox da 49,90 €)



La casa e il design delle feste

Gli accessori per la casa, gli articoli di design e gli accessori per la tavola delle feste possono essere lo spunto per regali graditi.

All’interno di ‘Fatto Bene’, nuova piattaforma per la ricerca e la valorizzazione di oggetti italiani che esistono da generazioni, la scelta è vasta. Il sito contiene una selezione di prodotti italiani iconici e molto amati ancora oggi e include anche i prodotti della storica carteria d’arte Grafiche Tassotti, stamperia di Bassano del Grappa che produce con grande cura del dettaglio e amore oggetti di carta (tassotti.it). Dal 1 novembre al 31 dicembre, all'interno dello store di Triennale Milano, Fattobene propone di valorizzare tutti quegli oggetti di uso quotidiano che, nel tempo, hanno conquistato milioni di consumatori, entrando di diritto nell'immaginario collettivo (fatto-bene.com).



Il brand Villeroy & Boch propone edizioni natalizie delle linee tradizionali e rinomate, come la vasta collezione Toy’s Delight che può trasformare la casa in un vero villaggio di Natale e che include la nuova ‘La Petit boul’, sfera in porcellana scomponibile in singoli contenitori per aperitivi e per spuntini, decorata con motivi natalizi.



Piacciono molto anche le rinomate cocotte per cucinare Le Creuset. Per Natale ci sono le nuove limited edition Christmas Collection, anche nella nuova colorazione bianca perfetta per le feste. Oggetti utili per una mise en place elegante e per cuocere dagli arrosti ai dolci (Le Creuset per il Natale su lecreuset.it e presso i rivenditori autorizzati).



Piaceranno gli oggetti di design Ligne Roset, storico produttore francese di mobili con design giovani e molto creativi: il nuovo portaombrelli Orage è minimalista e ha una impugnatura che consente di spostarlo facilmente. In acciaio laccato nero, finitura satinata, costa 355 euro ma la collezione include molte altre ispirazioni come fermalibri, decorazioni, vasi (ligne-roset.com).

Innovativa la lampada smart ‘Dyson Solarcycle Morph’ ispirata alla luce naturale. Rileva la luce del giorno locale ed è in grado di illuminare una stanza in quattro diversi formati: luce da lavoro, indiretta, da interni e da ambiente. Personalizzabile tramite la app Dyson Link, regola quindi in modo intelligente la luce in base all’attività che si desidera svolgere, ma anche all’età e alla routine quotidiana (549 euro, dyson.it).



Per le amanti del crochet (e per le principianti) hanno grande successo i kit completi per realizzare i famosi ‘amigurumi’ , pupazzetti teneri interamente fatti all’uncinetto (dai Crochet Kit ai Kit Amigurumi con prezzi variabili).



Per regali che ‘scaldano casa’ tra le novità di questo mese si segnala la nuova collezione di cuscini del brand Lanerossi realizzati in velluto di puro cotone Redaelli, storica azienda parte del Gruppo Marzotto. I cuscini si abbinano ai classici plaid in puro cashmere, in misto lana e cashmere, in alpaca per rendere gli ambienti confortevoli e l’inverno festoso (a partire da 39 euro).

Se si è alla ricerca di originalità e per i creativi di casa c’è infine il mini plotter elettronico Cricut Joy, kit con sui realizzare card, creare etichette, inviti, oppure decori e scritte per personalizzare borracce, tazze, cover per smartphone. La macchinetta inoltre taglia più di 50 materiali, compresi iron-on, cartoncino, vinile e carta per creare etichette, decalcomanie e biglietti personalizzati (kasanova.com 219,00 €).

Doni di sicuro gradimento i profumi per l'ambiente. L'offerta è vasta, tra queste le nuove Gift Box di lusso del brand Locherber Milano, marchio italiano specializzato in home fragrances di design, oltre al Discovery Kit (regalo ideale per compiere un viaggio olfattivo in formato travel size), la nuova Gift Box dedicata a profumare l’abitacolo dell’auto, un cushion profumato da posizionare con una clip all’interno del veicolo (locherbermilano.com).

