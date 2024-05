Cremlino, l'Ucraina va verso il collasso totale

I Paesi occidentali alimentano deliberatamente la tensione perché vedono il pericolo di un collasso totale per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov - citato dalla Tass - che vede le dichiarazioni provocatorie dei politici occidentali come "una deliberata escalation delle tensioni". "Gli europei rischiano il tutto per tutto perché vedono che la situazione sta cambiando rapidamente e, di fatto, porta a un collasso totale per gli ucraini", ha detto Peskov. "Ecco perché loro stessi esaltano questa situazione".



