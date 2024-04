Piano faunistico-venatorio, Rassemblement "necessaria revisione"

"C'è la necessità di una revisione e di una messa a punto di un Piano faunistico-venatorio regionale che risale a sedici anni fa, attraverso la più ampia partecipazione di tutti i soggetti coinvolti". Lo ha dichiarato il gruppo di Rassemblement valdotain che ha presentato in aula una mozione (approvata all'unanimità). Il testo, riformulato in accordo con l'Assessore alle risorse naturali, invita l'Assessore a presentare il Piano faunistico-venatorio alla Commissione competente durante il periodo in cui il documento sarà avviato alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) così da permettere a tutti i consiglieri di partecipare con osservazioni al procedimento".

"Sono già stati acquisiti - ha detto l'assessore Davide Sapinet - i pareri dell'Ispra, del Comitato regionale per la gestione venatoria e della Consulta regionale faunistica, necessari per l'approvazione della proposta del Piano faunistico-venatorio da parte della Giunta. Successivamente il documento sarà avviato alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) e, al termine della pubblicazione di 45 giorni prevista per la raccolta di eventuali osservazioni da parte dei portatori di interesse, la Giunta approverà la proposta definitiva del Piano da trasmettere al Consiglio per la sua approvazione e, proprio al termine della Vas, era prevista la presentazione del documento in Commissione".

