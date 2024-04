Riqualificazione Statale 26, Forza Italia "accelerare i tempi"

"Occorre accelerare i tempi perché i lavori di messa in sicurezza sono urgenti e prioritari. Inoltre, è emerso un fabbisogno di ulteriori 11 milioni e 640 mila euro per il progetto e non si capisce chi lo finanzierà". Lo ha dichiarato in aula Mauro Baccega (Forza Italia) che ha presentato un'interpellanza sul progetto di riqualificazione della Statale 26 tra Quart e Aosta.

Dopo aver chiesto all'Assessore di "farsi portavoce presso il Ministero e l'Anas di questa esigenza", Baccega ha detto: "Il confronto in Commissione sarà importante: gli approfondimenti consentiranno anche ai gruppi di opposizione di portare il loro contributo e dare forza al progetto. Dal progetto partirà un percorso lungo e faticoso che dovrà far collimare la sicurezza della strada con le richieste dei commercianti e dei comuni".

L'assessore alle opere pubbliche, Davide Sapinet, ha aggiunto: "Anas è ancora al lavoro sulla riprogettazione dell'opera che, per le sue dimensioni e per l'importanza strategica dell'area interessata dai lavori, si presenta particolarmente complessa.

L'indirizzo è quello del massimo coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti per superare le criticità emerse dopo l'esame della precedente progettazione. Resta ferma da parte di Anas la volontà di procedere con la progettazione complessiva dell'intera area interessata dall'intervento, con la conferma dell'ipotesi progettuale iniziale che prevede, come unica soluzione perseguibile, la realizzazione di una strada a carreggiate separate con controstrade laterali a servizio degli accessi".



