Terra rossa a Piazza del Popolo per gli Internazionali

La presentazione all'interno del Colosseo, i sorteggi del tabellone a Fontana di Trevi e da oggi un campo a Piazza del Popolo. Gli Internazionali di tennis sposano la città di Roma per un'edizione che si candida a essere la più glamour di sempre, sfruttando le bellezze della Capitale.

Tra i bar storici, Canova e Rosati, davanti le due chiese gemelle e ai piedi di una delle terrazze più note della città, quella del Pincio: in questo contesto è stato istallato un campo in terra rossa che da oggi al 4 maggio ospiterà due match al giorno delle pre-qualificazioni del Master 1000 di Roma.

Cambieranno così anche le cartoline e le foto ricordo dei migliaia di turisti che ogni giorno passano tra Piazza del Popolo e i suoi affacci per selfie e scatti, perché a fare da sfondo non ci saranno solo i monumenti, ma anche un pezzo dei prossimi Internazionali.



Inaugurato questa mattina, é un via vai di curiosi e passanti che si fermano a chiedere di cosa si tratti, ad ammirare qualche scambio e, perché no, magari anche a giocare accompagnati dalle note degli artisti di strada che popolano (a volte perfino troppo) la piazza. Tutto gratuito e senza limiti di età, perché adiacenti il campo sono state posizionate altre due reti per far giocare chiunque voglia avvicinarsi al tennis o passare dieci minuti diversi dal solito. Ci sono anche i maestri con i quali imparare i primi colpi e i bambini sono i più attratti.

"Jugamos, jugamos", urla 'Juanito', un bimbo spagnolo in vacanza a Roma con la famiglia. E la mamma non si sottrae. Qualche volée, un paio di dritti lungo linea e poi di nuovo in marcia alla scoperta della città. "Sarebbe bello se anche a Barcellona e Madrid ci fossero iniziative così in concomitanza dei tornei", confida Maria, la mamma del piccolo Juan che andando via lascia spazio anche agli altri bambini di giocare.



Sulla bocca di tutti, poi, c'è Sinner e proprio Jannik potrebbe essere uno dei protagonisti del campo a Piazza del Popolo. Lui o Berrettini sono attesi per un'esibizione all'ombra del Pincio e immaginate lo scatto con uno dei due tennisti italiani nel cuore di Roma. Oggi si definirebbe 'foto opportunity', ma è anche il modo migliore per promuovere una disciplina in fortissima espansione. Il campo, voluto da Federazione e Roma Capitale, infatti, rimarrà istallato ben oltre il 4 maggio (fino al 19) e tra gli appuntamenti che ospiterà ci sarà il torneo internazionale Under 16 e numerose attività promosse dall'Istituto Superiore di Formazione 'Roberto Lombardi' e coordinate da Michelangelo Dell'Edera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA