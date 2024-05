Cambi legge su caccia, Lega verso blitz in dl agricoltura

Rivedere la legge sulla caccia dando più libertà alle Regioni, anche in chiave di controllo della fauna selvatica, in particolare i cinghiali. E' quanto prevede la proposta di legge a prima firma di Francesco Bruzzone della Lega già ribattezzata per lo 'sparo-facile' dalle opposizioni.

La pdl - ferma per ostruzionismo in commissione alla Camera - potrebbe ora rientrare come emendamento nel decreto Agricoltura che martedì verrà incardinato in commissione al Senato. "Sono pronti gli emendamenti - ha detto Bruzzone in un video su Fb - per portare i contenuti della pdl all'interno del decreto per abbreviare i tempi".



