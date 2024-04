Festa della mamma, oltre retorica e marketing

ANSA - di Alessandra Magliaro.

E' tempo di lavoretti e poesie in rima: sono i regalini dei bambini per la Festa della mamma, domenica 12 maggio, pensieri che restano nel cuore. E poi profumi e fiori. Come per altre ricorrenze simili, anche qui il marketing trova un'occasione potente cui sembra difficile sottrarsi. Ma le mamme, queste persone, al di là della retorica e degli stereotipi culturali, che regalo vorrebbero? Aiuto, collaborazione, condivisione nei ruoli, parità vera. Al netto della narrazione culturale italiana dura da sradicare della donna realizzata solo se anche madre, resta che la mamma è oggi una persona ultra oberata tra lavoro e famiglia, con un grande carico prima di tutto mentale, dunque il regalo più bello, la cosa che desidera veramente è quello che più manca, il tempo per se stessa. E se anche quest’anno nessuno dovesse regalarci questo tempo? Forse dovremmo imparare a prendercelo, con meno sensi di colpa.