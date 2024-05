La polizia entra nella Hamilton Hall, decine di arresti

La polizia di New York è entrata nella Hamilton Hall da una delle finestre dell'edificio. Fuori dal palazzo la polizia ha allontanato molti studenti che erano assembrati nelle vicinanze e ha effettuato decine di arresti.

Secondo fonti del municipio di New York, la Columbia University ha mandato una lettera alla polizia chiedendo l'intervento sul campus per sgombrare Hamilton Hall. La lettera ha legittimato l'intervento degli agenti sul campus e l'arresto di studenti.

La richiesta dell'ateneo è la seconda dal 18 aprile, quando la presidente Minouche Shafik aveva chiesto l'intervento per sgombrare una tendopoli nel campus.

"Non ci hanno lasciato scelta": così la Columbia University ha motivato la decisione di chiamare la polizia per sgombrare la Hamilton Hall. "Ci rincresce che i manifestanti abbiano scelto una escalation della situazione attraverso le loro azioni. Dopo aver appreso che la Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata, non abbiamo avuto scelta", si legge in un comunicato. La Columbia afferma che il gruppo che ha occupato la Hamilton Hall è guidato da individui non affiliati all'ateneo.



