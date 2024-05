Un menù nella lingua dei segni in un pizzeria inclusiva a Fano

In una pizzeria di Fano (Pesaro Urbino), Angelo 2.0, si può scegliere il tipo di pizza da ordinare grazie ad un menù nella lingua italiana dei segni.

Cliccando su un Qr code esposto sul tavolo si entra nel sito del locale, dove ci sono dei brevi video che illustrano nella lis nome e ingredienti della pizza. "Incluso chi non sente" il nome del progetto, illustrato in una cena nell'esercizio, la cui gestione è stata rilevata dalla cooperativa sociale Contatto e realizzato in collaborazione con l'Istituto "Adriano Olivetti" del Polo Scolastico n. 3 nell'ambito di un percorso di di PCTO (alternanza scuola-lavoro). Protagonista è Ion Turla, giovane moldavo sordo che, con il supporto dei tutor scolastici, ha potuto mettere in gioco le competenze acquisite durante il percorso di studi per realizzare con la lingua dei segni il menù della Pizzeria Angelo 2.0, visibile all'indirizzo www.cooperativacontatto.it/attivita/angelo/menulis/. Il nome di ogni tipo di pizza viene "interpretato" da Ion in Lis. Si tratta di un'iniziativa soprattutto di sensibilizzazione, spiegano da Contatto, dato anche i non udenti sono in grado di leggere un menù.

Per la Pizzeria Angelo 2.0 si tratta di "un altro piccolo passo nel cammino dell'inclusione sociale". In questi anni all'interno della pizzeria hanno trovato occupazione tante persone che altrimenti sarebbero state escluse dal mondo del lavoro: diversamente abili o con percorsi sociali difficili alle spalle, ma tutte con i loro talenti da esprimere e mettere in gioco. Oltre al menù della pizzeria Ion ha realizzato per Contatto una serie di video per presentare sui social della cooperativa anche i prodotti di un negozio di alimenti biologici. Si pensa anche ad un elenco di bevande e, chissà, forse in futuro a operatori in grado di comunicare con i clienti nella lingua dei segni italiana. La cena sociale di presentazione presso Angelo.2 è stata organizzata in collaborazione con l'Ente Nazonale Sordi di Pesaro e Urbino

Oltre al menù della pizzeria Ion ha realizzato per Contatto una serie di video per presentare sui social della cooperativa anche i prodotti di un negozio di alimentari biologici. Si pensa ad una lista di bevande e, chissà, forse in futuro potrebbero esserci operatori in grado di comunicare con i clienti nella lingua italiana dei segni. La cena sociale di presentazione à stata organizzata in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi di Pesaro e Urbino.



