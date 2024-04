La Polizia di New York ha reso noto che nell'edificio Hamilton Hall della Columbia University ci sono i Black Bloc.

"Ci sono anarchici ben noti alla polizia", ha affermato alla Nbc Rebecca Weiner, responsabile per l'intelligence delle forze dell'ordine della Grande Mela. "E' gente che non professa ideologie o interessi politici, ma vuole solo creare confusione e scontrarsi con la polizia", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA