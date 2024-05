Iran, iniziata la cerimonia funebre per il presidente Raisi

E' iniziata a Tabriz la cerimonia funebre per il presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto in un incidente aereo domenica: lo riporta la tv di Stato.

I funerali veri e propri, come ha annunciato ieri il vicepresidente della Repubblica Mohsen Mansouri, si terranno il 23 maggio nella sua città natale di Mashhad, nel nord-est del Paese.

La cerimonia funebre si tiene questa mattina anche per le altre vittime dell'incidente aereo. A bordo dell'elicottero che si è schiantato nella regione dell'Azerbaigian Orientale, c'erano anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, le guardie del corpo del presidente, il generale Mehdi Mousavi, un membro della base Ansar al-Mahdi delle Guardie rivoluzionarie, il pilota, il copilota e il tecnico di volo. Le salme saranno trasferite a Qom questo pomeriggio e poi a Teheran martedì sera. La cerimonia funebre proseguirà mercoledì mattina nella capitale. Secondo l'Irna, i corpi delle vittime verranno sepolti giovedì nei rispettivi luoghi di nascita.



