Vaccini: Figliuolo, in Valle d'Aosta organizzazione ben fatta

"In Valle d'Aosta ho trovato un'organizzazione ben fatta. C'è un'attenzione agli anziani, si sta procedendo bene sugli over 80, la Valle d'Aosta con il 75% sta andando bene. Ritengo che con l'innesto di unità mobili, anche delle Difesa, per poter andare nelle zone più impervie a vaccinare sul posto gli anziani e le persone fragili, si raggiungerà questo obiettivo quanto prima". Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per le misure anti-Covid, durante la visita al Polo vaccinale allestito al Palaindoor di Aosta. "La Regione è capace di vaccinare, lo dimostra, col suo oltre 95% di dosi somministrate rispetto alle dosi arrivate - ha aggiunto - e quindi bisogna far arrivare le dosi". a tal proposito il generale ha annunciato di aver fatto pervenire nella regione alpina una dotazione supplementare di 1.170 dosi di vaccini Pfizer.