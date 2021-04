Vaccini: Lavevaz, pronti ad accelerare campagna

"L'incontro è stato un'occasione importante per ribadire la disponibilità della Valle d'Aosta a imporre un'accelerazione alla campagna vaccinale, in stretta collaborazione con la struttura commissariale. L'obiettivo comune è quello di immunizzare in breve tempo l'intera comunità valdostana". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, dopo aver incontrato in via telematica (è tutt'ora positivo al Covid-19) il Commissario straordinario per le misure anti Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. "Ad oggi - ha aggiunto - in Valle d'Aosta sono state somministrate 30.790 dosi su 32.470 consegnate: si tratta di un risultato di eccellenza, che mettiamo alla base del nostro impegno per una ripresa solida e duratura del nostro tessuto sociale ed economico".