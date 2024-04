Lollobrigida, la Sovranità alimentare in Costituzione

La Sovranità alimentare nella Costituzione italiana. E' l'annuncio fatto dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in chiusura del suo intervento alla conferenza programmatica FdI, a Pescara.

Una modifica dell'articolo 32. "Chiederemo di aggiungere questo passaggio: la Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio della sovranità alimentare e tutela i prodotti simbolo dell'Identità nazionale, un dovere non della destra, non della sinistra, ma di tutti gli italiani", ha detto il ministro.



