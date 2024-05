Il Vaticano annuncia nuove norme su apparizioni e fenomeni soprannaturali

Il Vaticano, e in particolare il Dicastero per la Dottrina della fede, sta per varare nuove norma "per discernere su apparizioni ed altri fenomeni soprannaturali".

Le nuove regole per valutare la veridicità ed effettiva soprannaturalità dei fenomeni saranno diffuse venerdì 17 maggio e presentate quel giorno in una conferenza stampa in Vaticano dal card. Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, teologo di fiducia di papa Francesco, e da mons. Armando Matteo, segretario del medesimo Dicastero.



