Croce rossa, inaugurato a Villeneuve l'ufficio storico regionale

Nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario dei 160 anni dalla nascita della Croce rossa italiana, ieri a Chavonne, nel comune di Villeneuve, è stato inaugurato l'ufficio storico regionale della Cri. Nell'occasione è anche stata allestita una mostra storica che ripercorre le attività svolte dal 1888 al 2024.

"La storia della Croce rossa italiana - sottolinea il comitato regionale Cri Valle d'Aosta - si è intrecciata con la storia d'Italia: nei momenti belli, nei grandi eventi, nei disastri che hanno interessato la nazione ma anche, e soprattutto, le singole realtà locali. Milioni di volontarie e volontari, e migliaia di operatrici ed operatori, hanno operato per alleviare le sofferenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità: dai campi di battaglia, all'assistenza dei profughi e degli esuli, alla diffusione delle norme di igiene e di educazione sanitaria, alle iniziative nelle scuole, all'aiuto ovunque e per chiunque".

Quindi "questo anniversario è un'opportunità non solo per ricordare il passato, ma per mostrare come il contributo della Cri si è evoluto negli anni e come pianifica strategie ed organizzazione per essere pronta alle sfide future e alle vulnerabilità che nasceranno".



