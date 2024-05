Celva, i sindaci confermano la fiducia al presidente Micheletto

L'assemblea del Celva ha confermato la fiducia al presidente Alex Micheletto e al resto del direttivo. A rimettere "sul tavolo" il mandato, il 16 aprile, era stato lo stesso Micheletto, dopo che l'Anac, nelle scorse settimane, riconoscendo la "specificità" della Valle d'Aosta, aveva evidenziato che ogni sindaco dei comuni valdostani, tranne quello del capoluogo regionale, può rivestire la carica di presidente del Celva.

"Non mi sembra assolutamente il caso di andare a modificare l'assetto della dirigenza della nostra assemblea in questo momento", ha detto Michel Martinet, sindaco di Gressan e presidente dell'Unité des communes Mont Emilius, durante l'assemblea di oggi. "Manca poco più di un anno - ha aggiunto - alle elezioni comunali e personalmente, ma mi sembra di poter parlare a nome di tutti, state lavorando bene". In ogni caso "fa piacere da un punto di vista di un sindaco che fa parte di una Unité che ha più di 15 mila abitanti, poter dire che per la prossima legislatura anche un sindaco di uno di questi comuni avrà la possibilità di far parte del direttivo e di presiedere eventualmente il Celva. Non stiamo a complicarci le cose in questo momento".

Micheletto ha poi accolto l'invito, giunto dall'assemblea, a fornire maggiori possibilità confronto tra i rappresentanti degli enti locali La questione riguardava l'incompatibilità (in base al d.l.

39/2013) tra la carica di presidente del Cpel e del Celva e quella di sindaco di un comune facente parte di Unités des communes con popolazione superiore a 15 mila abitanti (Grand Paradis, Mont Cervin, Monte Emilius). Lo scoglio escludeva 35 primi cittadini dalla presidenza dell'Anci regionale, tra cui tre degli altri quattro membri del direttivo - Loredana Petey (sindaca di Aymavilles), Ronny Borbey (Charvensod), Wanda Chapellu (Verrayes) - ma non Alex Brunod (Ayas).



