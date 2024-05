Irna, soccorritori non riescono a raggiungere incidente

I soccorritori iraniani non sono riusciti a raggiungere il luogo dell'atterraggio di emergenza dell'elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi: lo ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza iraniani a Iran, come riporta Tass. "Un elicottero di soccorso è stato inviato sul posto ma non è riuscito ad atterrare a causa della forte nebbia ed è dovuto tornare indietro", ha dichiarato l'agenzia di stampa iraniana Irna. "La nebbia è troppo fitta nella zona", ha aggiunto il portavoce.



