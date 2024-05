Morto in moto a 16 anni, mercoledì il funerale a Saint-Pierre

Sarà celebrato domani, mercoledì 8 maggio, alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Saint-Pierre il funerale di Michael Barailler, lo studente sedicenne morto domenica 5 maggio mentre viaggiava da passeggero sulla moto guidata da un amico, suo coetaneo, rimasto ferito nell'incidente. La camera ardente viene allestita al cimitero di Aosta.

Il giovane alla guida era senza patente e la moto, che gli era stata regalata da poco, priva di assicurazione e targa.

L'incidente nel primo pomeriggio, sulla collina del paese, in località Babelon, lungo una comunale che porta alla strada dei Salassi. La stessa strada regionale dove in molti domenica erano andati a seguire da spettatori due prove speciali del Rally della Valle d'Aosta. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo ed è uscito di strada, finendo in una scarpata.

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Aosta. La competenza dell'indagine è della procura dei minori di Torino. Tra le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti c'è l'omicidio stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA