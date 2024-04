Dall'helibike al superbonus, torna a riunirsi l'Assemblea

Torna a riunirsi il Consiglio Valle, convocato in via ordinaria e in sessione europea e internazionale mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, a partire dalle 9, per discutere 44 punti all'ordine del giorno.

L'Aula sarà chiamata ad approvare il rendiconto della gestione 2023 e l'assestamento del bilancio di previsione per il 2024 del Consiglio regionale, sul quale la seconda commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole all'unanimità nella riunione del 22 aprile scorso.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, figurano 16 interrogazioni, di cui una del gruppo Forza Italia (riguardante i corsi di formazione lavorativa attivati nel 2023). Quattro quelle presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste (programmazione di un incontro con le organizzazioni sindacali sul reclutamento di personale dell'Inps in Valle d'Aosta; nesso tra le tematiche della legalità e della cittadinanza con l'educazione all'affettività e gli obiettivi dell'Agenda 2030; criticità derivanti dai ponteggi dei cantieri del bonus 110% in alcuni condomini di edilizia residenziale pubblica; azioni per ripulire dai rifiuti abbandonati alcune zone presso i condomini Erp) e due dal gruppo Misto (una riguardante l'apertura delle riserve di pesca a cattura e l'altra le spese per l'organizzazione di alcune tappe del giro ciclistico 'Next Gen').

Il gruppo Progetto civico progressista ha depositato quattro interrogazioni (notizie sulla conferenza stampa di Cva Energie per la presentazione delle nuove tariffe; tavolo di confronto politico per una modifica della legge elettorale europea; utilizzo di un autobus elettrico nel servizio di trasporto pubblico; attività di helibike sul territorio regionale e impatto sull'ambiente) e il gruppo Rassemblement Valdôtain cinque (accordo tra la Casinò de la Vallée e l'account 'Rama Online'; risoluzione delle problematiche tra le società italiana ed elvetica di gestione del tunnel del Gran San Bernardo; regolamentazione della circolazione sulle strade poderali; mappatura della rete del sistema idrico integrato sul territorio valdostano; progetto di ampliamento dell'ospedale Parini).

Delle quindici interpellanze iscritte, una è del gruppo Forza Italia, sei sono della Lega, una del gruppo Misto, quattro di Pcp, tre di Rassemblement Valdôtain. Saranno anche trattate sei mozioni.

Infine, il Consiglio si riunirà in sessione europea e internazionale per prendere atto della relazione sulle attività svolte dalla Regione nel 2023 per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea e in materia di rapporti internazionali.



