Dalle commissioni il sì al disegno di legge su Vda Structure

Le commissioni 'Affari generali' e 'Sviluppo economico', riunite congiuntamente, hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega Vda, sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione a Vallée d'Aoste Structure srl.

Il testo, presentato dalla giunta il 12 marzo scorso, si compone di 11 articoli volti a rafforzare il ruolo strategico della società Vallée d'Aoste Structure srl, con la finalità di garantire la valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare destinato ad attività produttive e commerciali, conferito dalla Regione ai sensi della legge regionale numero 10 del 2004 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

Il provvedimento sarà portato all'attenzione del Consiglio già convocato per mercoledì 8 e giovedì 9 maggio prossimi.

Le commissioni hanno anche sentito l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, accompagnato dai rappresentanti delle società Finaosta e Deloitte, sullo studio di fattibilità per la riorganizzazione degli impianti a fune. L'audizione, come riferiscono i presidenti delle commissioni seconda (Antonino Malacrinò) e quarta (Roberto Rosaire), era prevista da un ordine del giorno approvato dal Consiglio per rispondere all'esigenza dei commissari di avere contezza delle strategie riguardanti il futuro delle società degli impianti a fune.

Per i presidenti, "l'obiettivo dello studio illustrato oggi è quello di migliorare la competitività del settore e la relativa offerta turistica, attraverso una gestione più efficace ed efficiente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA