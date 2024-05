Michelin premia anche gli hotel, uno è in Valle d'Aosta

Dopo i primi annunci in Francia, Stati Uniti e Spagna, avvenuti nel mese di aprile, Michelin ha svelato oggi la sua prima selezione di hotel premiati con le chiavi Michelin in Italia. Sono 146 gli hotel che hanno ricevuto una, due o tre chiavi, "evidenziando le esperienze e i soggiorni più straordinari in tutto il Paese".

L'unico albergo valdostano a comparire nell'elenco è l'hotel Bellevue di Cogne, che ha ricevuto due chiavi.

Sono stati otto gli hotel che hanno ricevuto le tre chiavi (che identificano un "soggiorno unico"), 31 le due chiavi ("un soggiorno eccezionale") e 107 una chiave ("un soggiorno speciale").

Come per i ristoranti, anche gli hotel vengono selezionati attraverso l'applicazione di cinque criteri: eccellenza nell'architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell'ambito della località in cui si trova; coerenza tra il prezzo e l'esperienza offerta.

"Assegnate dal team di ispettori della Guida Michelin sulla base di soggiorni o visite anonime, indipendentemente dalle classificazioni alberghiere già esistenti, le chiavi Michelin - si legge in una nota - sono un nuovo punto di riferimento internazionale per i viaggiatori. L'obiettivo è quello di guidarli verso strutture ricettive che si distinguono per il loro concetto di ospitalità unico, il carattere distintivo, l'accoglienza calorosa e l'altissimo livello di servizio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA