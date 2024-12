Opposizioni a Fontana, così impossibile esaminare la manovra

Tutte le opposizioni, a parte Azione, hanno scritto una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana chiedendo di valutare l'inammissibilità di un emendamento alla manovra presentato ieri sera in commissione Bilancio. La notizia è stata anticipata sul sito di Repubblica.

"Appare evidente - si legge nella missiva dei capigruppo di Pd, M5s, Iv e Avs in commissione - come la struttura estremamente eterogenea dell'emendamento comprometta significativamente la possibilità per i deputati di esprimere una scelta libera e consapevole sulla volontà legislativa". Le opposizioni rimarcano che il contenuto di questo emendamento, in combinato con altri due del governo "dal contenuto ugualmente eterogeneo", "riscrivono sostanzialmente una buona parte della legge di bilancio, senza permettere una compiuta istruttoria legislativa da svolgere" secondo regolamento.



