'Pressioni antiabortiste', interrogazioni di Lega e Pcp

L'ordine del giorno del Consiglio Valle convocato mercoledì 8 e giovedì 9 maggio è stato integrato da quattro punti, tra i quali due interrogazioni riguardanti la segnalazione di presunte pressioni antiaborto da parte dell'associazione Centro donne contro la violenza di Aosta.

L'Aula sarà chiamata ad approvare il disegno di legge sul patrimonio immobiliare conferito dalla Regione alla società Vallée d'Aoste Structure che oggi ha ottenuto il parere favorevole a maggioranza delle commissioni 'Affari generali' e 'Sviluppo economico'.

Sono poi state iscritte tre interrogazioni a risposta immediata. La prima, presentata dal gruppo Rassemblement Valdôtain, chiede notizie sul project financing nell'ambito delle interlocuzioni per la norma di attuazione in materia di concessioni idroelettriche. Con la seconda, il gruppo Lega Vallée d'Aoste vuole conoscere le valutazioni per l'avvio di un'azione legale rispetto al presunto danno d'immagine a tutela della Regione a seguito delle dichiarazioni del Centro antiviolenza, mentre la terza iniziativa, del gruppo Progetto civico progressista, interroga il governo per sapere quali azioni siano in corso per la tutela del diritto di richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza.

Con questa integrazione all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 48 oggetti.



