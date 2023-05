A Terni Bandecchi sfiderà il centrodestra

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Sarà tra Orlando Masselli, centrodestra, e Stefano Bandecchi, Alleanza popolare, il ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di Terni. Un risultato ormai delineato dai dati ufficiali riportati dal portale Eligendo a poche sezioni dal termine dello scrutinio.

Masselli ha ottenuto intorno al 35,5 per cento dei consensi e Bandecchi poco più del 28. Staccati José Maria Kenny, candidato della coalizione con il Pd al 22 per cento e Claudio Fiorelli, con il M5s, che ha sfiorato l'11 per cento.

Il Comune di Terni è stato guidato finora dal sindaco leghista Leonardo Latini che al primo turno della precedente consultazione aveva ottenuto il 49,23 per cento dei voti sfiorando allora l'elezione diretta al primo turno. Superando poi al ballottaggio il candidato del Movimento 5 stelle. (ANSA).