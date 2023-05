Michelini confermata sindaca Santa Maria Tiberina

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - C'è la prima sindaca ufficialmente eletta in questa tornata di elezioni amministrative. E' quella di monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, confermata, con Impegno comune. Secondo il portale del Ministero dell'Interno ha ottenuto 526 voti, pari al 78,62 per cento del totale.

Ha superato Francesco Algeri Rignanese, con Uniti per cambiare, che ha avuto 21,38 per cento dei consensi, cioè 143 voti. (ANSA).