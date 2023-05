Kenny, non è stata premiata la nostra proposta

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - "Prendiamo atto dell'esito di una corsa che non ha premiato la nostra proposta, escludendoci dal secondo turno. Ringrazio tutte le candidate e i candidati per lo straordinario lavoro compiuto in una situazione non facile oltre che gli elettori che hanno avuto fiducia nella nostra proposta e l'hanno sostenuta. Sentiamo comunque di aver gettato i semi di un progetto alternativo sia alle destre che ai populismi". Lo afferma in una nota il cadidato sindaco di Terni José Maria Kenny, professore universitario di origini argentine, che era appoggiato da tre liste: Partito Democratico, Kenny Innovare per Terni, Kenny x Terni - Civici di Sinistra, Verdi.

"Lo continueremo a coltivare dai banchi dell'opposizione - prosegue - e tra la gente. In consiglio comunale saremo un pungolo per l'amministrazione comunale, portatori delle istanze dei cittadini che hanno bisogno di risposte sul futuro della città, a partire dalla sanità e l'industria, la transizione ecologica e il decoro urbano. Saremo il megafono dei ternani e cercheremo di mettere al centro della nostra attività a Palazzo Spada tutto quello che servirà, nel ruolo che i cittadini ci hanno attribuito, per lavorare per il bene di Terni". (ANSA).