A Umbertide ballottaggio fra Carizia e Anniboletti

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Quando ormai mancano poche sezioni al termine dello scrutinio a Umbertide per la carica di sindaco è ormai praticamente certo il ballottaggio fra Luca Carizia e Sauro Anniboletti.

Il primo cittadino uscente, Carizia, sostenuto da FdI, Lega, FI e le due civiche Umbertide per Carizia e Umbertide in Movimento in questo primo turno, in base ai dati del portale del Ministero, ha ottenuto poco più del 44 per cento delle preferenze.

Sauro Anniboletti, per il centrosinistra (Pd, Umbertide Partecipa, Alleanza Verdi-Sinistra, Umbertide Cambia) ha superato il 30 per cento dei voti. (ANSA).