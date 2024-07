Anche 350 monete trovate negli scavi della mansio romana

Sono oltre 350 le monete ritrovate negli scavi di Coriglia, nel comune di Castel Viscardo (Terni), dove è venuta alla luce una mansio di epoca romana, riportata anche nell'antica Tabula Peutingeriana.

Particolarmente significativo, tra i ritrovamenti che si sono succeduti in 17 anni di scavi, "è un anello con la scritta Roma, appartenuto probabilmente a qualche facoltoso dell'epoca", spiega l'archeologa che segue gli scavi, Silvia Simonetti.

Tra i reperti custoditi nel museo di Castel Viscardo, si contano anche diverse terrecotte, oltre agli arredi architettonici degli impianti termali e intonaci dipinti. Gli scavi hanno riportato alla luce anche reperti di epoca etrusca che stanno a testimoniare come questo sito, prima dell'età imperiale, fosse già conosciuto e vissuto. Tra i materiali custoditi nelle teche museali troviamo fibule a sanguisuga e una serie di ex voto in terracotta e in bronzo.



