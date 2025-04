Ali si confronta sulle nuove strategie per autonomie locali

Delineare nuove strategie per le autonomie locali, affrontando sfide legate a governance, sviluppo sostenibile e innovazione per un'opportunità di confronto sulle politiche territoriali e sul ruolo delle città nel contesto europeo e globale: mettendo al centro questi temi si è aperta a Perugia, nell'auditorium San Francesco al Prato, l'assemblea nazionale di Ali - Autonomie locali italiane.

L'evento che proseguirà anche venerdì, ha come titolo "Agenda autonomie. Riforme, sostenibilità sociale e ambientale" e intende offrire un'occasione di riflessione e confronto tra amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni sulle principali sfide che riguardano il futuro delle autonomie locali italiane.

Momento centrale è stata la relazione introduttiva del presidente nazionale di Ali e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il quale dal palco ha annunciato che 52 nuovi Comuni hanno aderito, tra cui proprio Perugia, arrivando così ad un totale di 1.139. Ha quindi ricordato le battaglie fatte, come quando "ci siamo difesi per la Costituzione e la democrazia contro l'autonomia differenziata e il premierato che vediamo però con preoccupazione venir rilanciato".

L'assemblea di Ali è stata aperta dal vicepresidente nazionale, Massimiliano Presciutti, neo presidente della Provincia di Perugia. "Dobbiamo dare risposte soprattutto a chi i soldi non li ha e riaffermare i valori della nostra carta costituzionale" ha affermato.

A portare i saluti del Comune di Perugia, che da quest'anno aderisce ad Ali e che ha cooperato all'organizzazione dell'evento, è stata la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

Per l'Assemblea legislativa dell'Umbria è intervenuta la presidente Sarah Bistocchi. "La credibilità di un amministratore - ha detto - passa per modelli virtuosi e non possiamo chiedere sforzi ai cittadini se non siamo noi i primi a farli".



