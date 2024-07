Sindaco Castel Viscardo, reperti di grande valore per territorio

"Siamo in presenza di una scoperta che dà un grande valore aggiunto al nostro territorio già ricco di reperti archeologici": a dirlo all'ANSA è Daniele Longaroni, sindaco di Castel Viscardo, dove è venuta alla luce la mansio romana. "Gli scavi di Coriglia - ricorda il sindaco con l'ANSA - vanno avanti da ben 17 anni, ma già nella metà degli anni Novanta erano affiorati i primi reperti. Fino a un paio di anni fa si pensava che i resti appartenessero a una villa romana poi le ultime campagne di scavo hanno riportato alla luce nuove porzioni di muratura che hanno dirottato l'interpretazione del sito archeologico verso quella che era una stazione di sosta. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità agli scavi e quindi continuare l'indagine su un'area che sta assumendo una grande importanza storica. La mansio romana si va ad aggiungere alla necropoli etrusca delle Caldane e insieme costituiscono un polo archeologico di grande valore per il nostro comune e per tutto il territorio orvietano".



