Palamara, mi sono liberato dal peso dei processi

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - "Ho deciso di liberarmi dal peso dei processi senza che però l'ammissione di alcuna mia responsabilità": Luca Palamara ha commentato così il patteggiamento (a un anno pena sospesa) ratificato dal tribunale di Perugia per il processo principale nel quale è coinvolto nel capoluogo umbro. "L'ho fatto perché ritengo ci debba essere un momento in cui occorre guardare al futuro per trovare serenità e per superare una fase non certo lusinghiera del nostro sistema giudiziario" ha aggiunto in una dichiarazione all'ANSA.

"Quattro anni dopo - ha ricordato Palamara - si chiude un capitolo che ha visto contrapposizioni anche aspre. Accedendo ai riti alternativi previsti dalla legge Cartabia per una ipotesi di reato diversa e sicuramente meno grave, grazie al rigore e all'equilibrio del procuratore Raffaele Cantone". (ANSA).