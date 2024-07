Gianni Alemanno, questo centrodestra non può durare a lungo

"Siamo convinti che questa forma di centrodestra non può durare a lungo, soprattutto perché non riesce a interpretare questa nuova fase della politica mondiale": è quanto ha detto Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento indipendenza che da oggi si ritrova a Orvieto per una tre giorni dedicata al sovranismo sociale.

"Questo centrodestra - ha aggiunto - non comprende tutto quello che sta accadendo in tutto l'occidente e quello che sta facendo Orban che è molto importante, ecco perché noi siamo pronti ad essere un pungolo di cambiamento rispetto a questi assetti".

"Noi vogliamo che realmente il sovranismo e cioè la ripresa della sovranità nazionale con la capacità di garantire l'indipendenza all'Italia, sia il centro di una nuova politica di governo - ha detto ancora Alemanno -. E siamo convinti che questo centrodestra dovrà presto cedere il passo a un'ipotesi di questo genere".



