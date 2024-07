Ordinanza presidente umbra per tutelare lavoratori dal caldo

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato una "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole" per fare fronte agli effetti dell'ondata di caldo. Dispone che "è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta / riferita a 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa' ore 12, segnali un livello di rischio 'Alto'".

La Regione ha specificato che "restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento". La mancata osservanza degli obblighi previsti nell'ordinanza "comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)".

"L'ordinanza, per gli adempimenti di competenza e per garantire la più ampia diffusione sull'intero territorio regionale", è stato annunciato ancora, è stata trasmessa ai prefetti della Provincia di Perugia e di Terni, ai presidenti delle Province di Perugia e di Terni, a quello di Anci Umbria, ai sindaci, alle Aziende sanitarie locali, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e alle associazioni nazionali di categoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA