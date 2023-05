Malata denuncia,da un anno attendo parere sul suicidio assistito

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - Denuncia di aspettare "da oltre un anno" la risposta della Ausl alla sua "richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere all'aiuto medico alla morte volontaria" Laura Santi, perugina di 48 anni affetta da una forma "progressiva e avanzata" di sclerosi multipla che il 20 aprile del 2022 ha presentato all'azienda sanitaria una richiesta per l'accesso alla verifica delle proprie condizioni ai sensi della sentenza costituzionale 242/2019, ovvero per accedere al cosiddetto suicidio assistito.

"E' impressionante" afferma attraverso una nota dell'associazione Luca Coscioni. Secondo la quale la verifica delle condizioni era stata fatta dalla commissione medica a novembre dello scorso anno, ma la relazione "è incompleta e manca il parere del comitato etico pertanto la procedura non si è conclusa".

"Per le persone malate che soffrono si tratta di un tempo infinito" afferma Laura Santi, consigliera generale dell'associazione Coscioni. "Le mie condizioni - prosegue - al momento mi permettono di poter aspettare: io voglio vivere adesso, ma voglio avere la la possibilità di essere libera di scegliere di dire basta se la sofferenza dovuta alla malattia dovesse prendere il sopravvento sulla mia, e solo mia, idea di vita. Vorrei sapere che quella porta c'è, esiste, e se voglio, posso decidere di aprirla, quando voglio. Una consapevolezza che, sono convinta, farebbe vivere molto più serenamente la mia malattia e quella di tanti altri pazienti con patologie ancora più gravi. Per questo sto valutando la possibilità di procedere per vie legali".

"Ci sono tante persone malate - sostiene ancora Laura Santi - che però non possono aspettare. La Corte costituzionale ha voluto che le scelte sul fine vita fossero verificate e rispettate, è quindi inaccettabile che le istituzioni continuino a non mettere in pratica quello che la Consulta ha indicato, lasciando noi malati in un'attesa senza fine". (ANSA).