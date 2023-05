A Castelluccio di Norcia una grande fioritura spontanea

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 MAG - La grande piana di Castelluccio di Norcia regala un nuovo spettacolo della natura: la fioritura spontanea più bella di sempre, un evento che si ripete ogni anno in primavera ma sconosciuto ai più.

Complice le abbondanti piogge, all'inizio del Pian Grande, arrivando da Norcia, si può ammirare un'esplosione di giallo, quello dei ranuncoli, alternato al bianco dei narcisi. In mezzo qualche tocco di viola scuro, quello delle orchidee selvatiche.

Ad impreziosire il tutto c'è anche il giallo arancionato dei tulipani, anch'essi selvatici. Ed ora si attendono anche le peonie, leggermente in ritardo rispetto al passato.

Se la tradizionale e ben più nota fioritura di Castelluccio, che nasce dai fiori infestanti la lenticchia - attesa tra fine giugno e inizio luglio - è uno degli spettacoli più incredibili della natura che l'Italia possa offrire, anche questa spontanea di maggio è in grado di regalare colpi d'occhio incantevoli.

I tanti turisti che sono saliti a Castelluccio l'hanno potuta ammirare sia dalla strada che addentrandosi nei campi, a piedi o a cavallo, così da "immergersi" tra i colori. (ANSA).