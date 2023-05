Il sindaco di Norcia condannato, sarò sospeso dall'incarico

Sarà sospeso dal suo incarico il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, a seguito della condanna per abuso d'ufficio e l'interdizione per la durata della pena principale, per la vicenda della casetta sede provvisoria della della pro loco dopo il terremoto del 2016. A comunicarlo è lo stesso Alemanno, facendo riferimento alla legge Severino che di fatto mette fine al suo mandato. Visto che era stato condannato a un anno e dieci mesi, mentre a Norcia si voterà per il rinnovo del consiglio comunale nella primavera del 2024. La decisione dovrà comunque essere formalizzata nei prossimi giorni dalla prefettura di Perugia.

Agenzia ANSA Sindaco Norcia, non immaginavo di subire simile trattamento - Umbria "Mai avrei immaginato di dover subire un tale trattamento": a sottolinearlo è il sindaco di Norcia Nicola Alemanno in una dichiarazione all'ANSA con la quale annuncia che sarà sospeso dall'incarico dopo la condanna per la sede provvisoria della pro loco. (ANSA)