Premiati i vincitori del concorso PretenDiamo Legalità

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Premiate dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai, le classi vincitrici a livello provinciale del progetto "PretenDiamo legalità" promosso dalla polizia di Stato, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, giunto alla sesta edizione e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Fin dall'inizio aveva fatto registrare diverse adesioni dalle scuole di tutta la provincia di Perugia e ha riscosso grande interesse sia tra gli studenti che tra i docenti, spiega la questura.

Il ciclo di incontri ha fatto tappa negli istituti della provincia. I dirigenti e il personale dei commissariati hanno interagito con i ragazzi, rispondendo alle numerose domande con l'obiettivo di educare le generazioni future alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili.

Per quanto le scuole primarie, il progetto vincente è stato il "Un mare di guai", presentato dalle classi seconde dell'istituto comprensivo di Assisi 3, scuola primaria Masi; per le secondarie di primo grado successo per "Il nostro regolamento per il gruppo Whatsapp di classe. Decalogo dello stare bene insieme online", della prima A dell'istituto comprensivo statale Perugia 12 Ponte San Giovanni; per le secondarie di secondo grado ha vinto l'elaborato "Stop all'aggressività in rete", presentato dalle classi prime dell'istituto comprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano.

"Il coinvolgimento dell'ufficio scolastico provinciale e dei referenti della legalità assume un ruolo strategico nell'avvicinare la nostra azione al mondo dei ragazzi che anche in questa edizione ci hanno colpito per interesse, originalità e creatività degli elaborati" ha commentato il questore Bellassai che, dopo un saluto ai ragazzi, ha consegnato gli attestati ai rappresentanti delle classi vincitrici.

Dopo una foto ricordo, gli studenti hanno visitato gli stand delle varie specialità della polizia per conoscere le tecniche utilizzate e visionare le apparecchiature in dotazione dei vari reparti. Presente anche la squadra cinofili. (ANSA).