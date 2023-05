Raffaelli, con scomparsa di Portoghesi Terni perde un amico

(ANSA) - TERNI, 30 MAG - Con la scomparsa dell'architetto Paolo Portoghesi "Terni perde un amico, un grande professionista che la città ha contribuito fortemente a progettarla". A sottolinearlo è Paolo Raffaelli, ex sindaco della città che con lui ha collaborato in qualità di assessore. "E' una perdita grave per la cultura italiana" sottolinea.

Raffaelli ha ricordato che Portoghesi ha firmato, con Aldo Tarquini, l'attuale piano regolatore generale, su incarico dell'amministrazione Ciaurro, confermato nel corso del successivo mandato. "Portoghesi - ha detto ancora Raffaelli - è stato uno dei grandi autori della città contemporanea. Sarà un obbligo, per Terni e i ternani, valorizzarne la memoria e il lascito". (ANSA).