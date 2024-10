Aggressione al Broletto a Perugia, indagini dei carabinieri

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri su un'aggressione subita da due uomini - uno dei quali rimasto feriti in modo lieve - a Perugia, nei pressi del parcheggio del Broletto.

L'episodio risale alla notte di domenica scorsa, 20 ottobre.

I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Ponte San Giovanni sono intervenuti sul posto, in via Cortonese, in seguito alla segnalazione di una lite tra extracomunitari.

Al loro arrivo hanno identificato due uomini di origini nigeriane i quali hanno riferito di essere stati aggrediti da altre persone verosimilmente di origine magrebina, che nel frattempo si erano allontanate.

Uno dei due presenti - riferiscono i carabinieri - aveva delle lievi ferite da taglio sulla mano, ed è stato trasportato da personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia per essere sottoposto alle cure.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e risalire all'identità dei presunti responsabili dell'aggressione.



