Valditara, in legge bilancio fondi per più insegnanti di sostegno

"La mia richiesta al Governo, al ministro Giorgetti in particolare, di investire sull'assunzione di insegnanti di sostegno, è stata accolta e quindi nella legge di bilancio si prevedono risorse per l'assunzione di quei docenti precari che noi per la prima volta andiamo a specializzare": lo ha annunciato il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, nel corso della sua giornata in Umbria. Nel corso della quale ha visitato due scuole a Perugia e poi una Todi.

Il ministro prima è stato all'Itts Volta. "Ho trovato - ha detto - un approccio al 4+2 molto stimolante, un utilizzo intelligente dei fondi Pnrr, grande partecipazione degli studenti e dei docenti veramente molto motivati". Valditara lo ha sottolineato parlando con la stampa durante la seconda visita, quella alla scuola dell'Infanzia Santa Croce - Casa dei Bambini Maria Montessori. "Sono particolarmente soddisfatto - ha sostenuto -, c'è interesse, c'è coinvolgimento e partecipazione da parte di alcune scuole che credono in una prospettiva che collega sempre più la scuola con il mondo del lavoro e che offre delle opportunità straordinarie ai nostri studenti".

A livello locale, Valditara ha evidenziato che per l'Umbria "abbiamo inserito, ed è la prima volta, all'interno del percorso di lotta alla dispersione scolastica, quasi 8 milioni di euro".

I fondi rientrano nel piano "Agenda Nord" con cui si punta a "replicare quei 10 punti di intervento che hanno avuto importante successo nelle regioni del mezzogiorno, per anche qui affrontare un tema, la dispersione scolastica, che negli anni passati ha iniziato a manifestarsi in modo significativo".

Il ministro Valditara alla Santa Croce è stato accolto, tra gli altri, dalla direttrice Eva Rossi, dalla presidente della Regione Donatella Tesei, dall'assessore comunale Francesca Tizi (istruzione) e dal direttore dell'Usr Umbria, Sergio Repetto.

Valditara ha incontrato i bambini, fermandosi poi a pranzo in una delle classi.

Nel primo pomeriggio la visita è proseguita all'istituto Agrario Ciuffelli-Einaudi di Todi.



