A Perugia l'EuroVolley tour con la coppa dei campionati

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Dopo Firenze, Roma e Bari, tappa a Perugia per l'EuroVolley Tour, che porta in città la coppa dei campionati europei maschile di pallavolo 2023. Il torneo, in programma dal 28 agosto al 16 settembre, vedrà la nazionale azzurra protagonista in due partite anche nell'impianto perugino di Pian di Massiano, contro Estonia e Serbia (31 agosto e 1 settembre). Anche altre nazionali scenderanno in campo lì il 30 agosto, per un totale di sei partite.

Il tour di martedì e mercoledì, fortemente voluto dalla Fipav Umbria, è una anteprima per promuovere la pallavolo ed i suoi protagonisti.

Un secondo momento è organizzato per il 26 giugno, quando Perugia ospiterà un workshop sull'impatto socio-economico dei grandi eventi.

Intanto il capoluogo ospita trofeo ed appuntamenti collaterali. Mercoledì in piazza 4 Novembre, dove è stato allestito un villaggio della pallavolo, ci sarà Volley S3 con Andrea Lucchetta e più di 1.000 studenti.

Le iniziative, che prevedono l'esposizione del trofeo al Capitini con i ragazzi del liceo sportivo e poi al Barton Park, sono state presentate alla sala dei Notari dall'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli, Giuseppe Lomurno presidente Fipav, Max Colaci ex azzurro e da anni libero della Sir Susa Perugia. Al tavolo anche Andrea Vullo, ambasciatore dell'evento.

Sono intervenuti l'assessore regionale Paola Agabiti ed il sindaco Andrea Romizi.

Nell'occasione Pastorelli ha ricordato che il palasport perugino è in fase di ampliamento. "Sta per partire il montaggio dei quattro spicchi" che porteranno la capienza a 5.000 posti.

(ANSA).