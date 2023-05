A Corciano vince Pierotti con un'ampia maggioranza

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - A Corciano, comune sopra i 15 mila abitanti, ha ottenuto una vittoria al primo turno con un'ampia maggioranza il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Pierotti, vicesindaco uscente. Ha ottenuto una percentuale del 66.49, con un totale di 6.060 preferenze.

Il dem Pierotti era sostenuto da cinque liste: Pd, Pierotti sindaco (Azione, CiviciX, Iv, Psi), Uniti per Corciano (Demos, Corciano civica, Corciano Futura), Alleanza Verdi-Sinistra (Europa Verde, Si, Sinistra Civica Verde) e la civica Lorenzo Pierotti Sindaco.

Daniele Padovano, per il centrodestra (FdI, Fi, Lega e Umbria civica), ha avuto il 29.02 per cento dei voti (2.645).

Chiara Fioroni, per il Movimento 5 Stelle, si è fermata al 4,49 per ceto, con 409 preferenze. (ANSA).